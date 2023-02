Nina Moric e il figlio Carlos Corona si ritrovano, si dice, dopo 3 anni. L’occasione per riabbracciarsi dopo i problemi del passato è l’inaugurazione delle opere della showgirl in una galleria d’arte di Bergamo: “Non potete immaginare che emozione sto provando. Lui è il mio capolavoro di vita, è quello intelligente. Non conta da quanto tempo non ci vediamo, perché nei nostri cuori noi siamo sempre insieme” ha dichiarato la modella abbracciando il figlio 20enne. I rapporti tra Nina Moric e Carlos non sono stati sempre facilissimi. Ultimamente, anzi, si erano allontanati con non poco dolore. L’inaugurazione della mostra “I sette peccati capitali” è stata invece l’occasione per un riavvicinamento tra di loro.

Lo scorso anno la famiglia Corona aveva fatto molto parlare di sé. La Moric aveva dichiarato che Carlos soffriva di psicosi transitoria acuta chiedendo un aiuto affinché fosse curato: “Non ha il telefono e nessuno mi risponde dalla parte paterna. Se non prende i farmaci associati all’analisi comportamentale cognitiva sarà la sua fine!”. Carlos aveva però prontamente replicato: “Buongiorno a tutti, mi dispiace per quello che è uscito sui siti ma io vi dico che i problemi familiari ci sono sempre. Sto bene, sono con mio papà”. Qualche tempo dopo l’ex re dei paparazzi aveva diffuso un video in cui accusava l’ex moglie di essere entrata senza permesso in casa sua e di aver rubato 50mila euro in contanti. Tesi sostenuta anche dal figlio che aveva dichiarato: “Ero in casa, nel momento in cui c’è stato il furto ero presente e sono testimone oculare di quello che è successo. Vogliamo giustizia per le cose per cui abbiamo fatto la denuncia”. E in una story poi cancellata aveva scritto: “Mia madre ha minacciato di querelarmi per le dichiarazioni (vere) sul furto che ha commesso davanti ai miei occhi. Ha preferito 50.000 euro all’amore per suo figlio. Ma io sono diventato grande, forte e ho le spalle larghe”. Ora l’abbraccio tra mamma e figlio fa ben sperare per un riavvicinamento che si spera possa essere duraturo.