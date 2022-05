I rapporti tra Fabrizio Corona, Nina Moric e il loro figlio Carlos Maria si fanno ancora più tesi. L’ex re dei paparazzi, il primo maggio scorso, aveva diffuso un video in cui accusava l’ex moglie di essere entrata senza permesso in casa sua e di aver rubato 50mila euro in contanti. Tesi sostenuta anche dal figlio 19enne della coppia che, accanto al padre, aveva dichiarato: “Ero in casa, nel momento in cui c’è stato il furto ero presente e sono testimone oculare di quello che è successo. Vogliamo giustizia per le cose per cui abbiamo fatto la denuncia”. Nelle scorse ore i profili social collegati ai Corona si sono riempiti nuovamente di accuse nei confronti della Moric. È l’account di Carlos Maria a iniziare, postando una story (ora eliminata): “Mia madre ha minacciato di querelarmi per le dichiarazioni (vere) sul furto che ha commesso davanti ai miei occhi. Ha preferito 50.000 euro all’amore per suo figlio. Ma io sono diventato grande, forte e ho le spalle larghe”.

Il ragazzo ha poi continuato postando link ad altri profili, sempre legati al padre: @potereallaparole e @atenagency, dove è stato mostrato un video che, secondo Fabrizio Corona, proverebbe la presenza della Moric a casa sua, nel giorno del furto. “Le storie d’amore, quelle vere, non finiscono così. La nostra non è mai stata una storia d’amore. Tu non sai cosa è l’amore. Tu non sai neanche cosa è l’amore per un figlio – ha aggiunto Fabrizio in una serie di storie, ora scomparse. La vita può essere stata cattiva con te quanto vuoi, ma i figli vengono prima di qualsiasi cosa. Prima lo hai utilizzato per vendicarti di me, poi per scaricare le tue pazzie e follie. Giustamente te lo hanno tolto per 4 anni. Io te l’ho fatto riavere nel 2018 ed è stato l’errore più grande della mia vita. Lo hai usato solo per chiedere soldi e farti mantenere. Lo hai umiliato, spu****ato e fatto stare male per le tue follie, distruggendo la sua e la mia vita. Ma ora dopo l’ultimo gesto sparisci per sempre. La pietas è finita”. La Moric per il momento non ha risposto alle accuse, preferendo una foto con Carlos Maria con la scritta: “L’amore per i figli non ha prezzo! Come la libertà”.