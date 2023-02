“Questa signorina, o signoretta, sta esagerando. Vado in Comune e la prendo a schiaffi, di fronte ad altri presenti”. Sono le parole pronunciate dal consigliere di opposizione di Collepasso, in provincia di Lecce, Salvatore Perrone, dirette alla sindaca Laura Manta. “Sembra che goda solo nel fare querele – ha continuato Perrone – gode solo così”. Stando a quanto scritto dai consiglieri di maggioranza, in piazza, al comizio, tutti gli esponenti di minoranza avrebbero applaudito l’intervento di Perrone, definito “sessista e vergognoso”. “Questa sera è andato in scena uno spettacolo volgare e osceno. Un continuo di offese sessiste e violente, ovviamente solo perché sono una donna” è stata la risposta della sindaca Manta. “Tra le minacce del consigliere Salvatore Perrone di prendermi a schiaffi domani mattina vicino a tutti a esternazioni sessiste scomposte, fuori luogo e che nulla hanno a che vedere con il mio ruolo politico. Faccio i miei complimenti ai consiglieri Rocco Sindaco, Mario Vecchio e alla consigliera Sabrina Perrone , che solo qualche giorno fa vantava di aver seguito un corso di formazione sulla violenza contro le donne. Le donne però che se sono avversarie politiche possono essere derise e umiliate”. Perrone è stato sindaco di Collepasso e assessore provinciale. Ora ricopre anche la carica di consigliere provinciale.