Cambiamenti in atto per il colosso dello streaming Netflix. I tanto temuti cambiamenti per quel che riguarda le tariffe e la condivisione dei profili si avvicinano sempre di più anche all’Italia. Le nuove regole sono già arrivate in varie nazioni: America Latina, Spagna, Portogallo, ma anche Canada e Nuova Zelanda. Sulla base di quanto sta avvenendo in questi Paesi è quindi possibile farsi un’idea di quel che potremmo vedere prossimamente anche nel nostro Paese.

Nonostante il malcontento di molti utenti, il responsabile dell’area Product Innovation, Chengyi Long, chiarisce che i provvedimenti sono stai presi per avere “un migliore controllo sugli accessi al proprio account”. In cosa consistono allora queste nuove regole e l’aggiunta del membro extra? La persona che decide di collegarsi ad un account ma non vive nella stessa casa in cui c’è la “posizione principale” viene considerata come un membro extra. Questa figura comporta la possibilità per gli abbonati che hanno un piano Standard o Premium di poter ‘ospitare’ soltanto 1 o 2 persone nel loro account. A che prezzo? In Canada e Nuova Zelanda si verseranno 7,99 dollari in più, in Spagna 5,99 euro e in Portogallo 3,99 euro.

Regole ferree da alcuni non ritenute giuste. Ma se qualcuno non volesse accettarle, Netflix ha messo a disposizione l’opzione di trasferimento del profilo. In cosa consiste? Semplice, si apre un nuovo account e si salvano le preferenze registrate fino a quel momento.