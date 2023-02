È un periodo burrascoso per il parrucchiere delle star, Federico Lauri. Dopo il suo coming out a Verissimo e la separazione dalla moglie, ora parla della piccola Sophie Maelle. Fashion Style è solito colloquiare con i suoi follower e spesso si affrontano temi riguardanti il suo lavoro o la sua vita privata. Un follower gli ha scritto: “Pensavo di vederti anche quest’anno a Sanremo“. Osservazione alla quale Lauri ha risposto: “No, quest’anno ho deciso di dedicare più tempo a mia figlia Sophie e meno al lavoro. Anche se a malincuore mi dispiace non esserci ma l’amore per Sophie vince su tutto”. La domanda però sorge spontanea, a Sanremo per fare l’hair stylist di qualche artista o solo “per esserci”?