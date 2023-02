Lapo e la 500 KarMasutra che ad alta temperatura mostra dettagli piccanti. Tra una plusvalenza bianconera e l’altra, il rampollo del casato Fiat rilancia sui suoi canali social un’automobile datata 2017 ma con quella che sembra una novità. Intanto si tratta di una 500 a cui Lapo e il suo team creativo Garage Italia Milano hanno dato un tocco più hard. Infatti la carrozzeria vede l’apparizione di tante figure uomo/donna dedite all’accoppiamento sessuale tratte dall’antico testo indiano scritto da Vatsyayana.

Anche gli interni richiamano diverse pruderie evocati dalla carrozzeria con sedili rosso fuoco e quelle maledette levette laterali, che si incastrano sempre quando uno vuole rialzare lo schienale, qui però a forma di frustino bdsm. Lapo, insomma, quando si tratta di sesso non scherza mai. Tanto che dopo circa sei anni ecco il botto. I genitali dei personaggi raffigurati sono censurati da bande nere ma, quando la temperatura della vettura aumenta, si spera all’interno (un po’ come nei versi di EELST “in camporella 500” ndr) e non solo perchè lasciata sotto al sole, la verniciatura delle strisce nere si scolorisce e i genitali riappaiono. Su Twitter c’è chi lo insulta, Lapo risponde a tutti e porta a casa. Suggerimento (un po’ come Sorrentino in Call my agent): meglio trovare un buon garage, al fresco.