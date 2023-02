Parla dopo l’intervento della presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, con la quale ha tenuto prima di entrare in aula un incontro bilaterale di 20 minuti. Ed è visibilmente commosso. Volodymyr Zelensky apre il suo discorso davanti ai deputati dell’Eurocamera dicendo “Slava Ukraini”, gloria all’Ucraina, mentre da una parte della sala si alza la risposta “gloria agli eroi”. E a quel punto il presidente ucraino si inchina. È stato accolto dalla standing ovation dell’aula, nella sua prima visita a Bruxelles dall’inizio dell’aggressione russa contro l’Ucraina, dove ha sottolineato che “la nostra vittoria è un imperativo, deve diventare realtà”, e ha ringraziato le istituzioni e i Paesi Ue per l’impegno nel consegnare all’Ucraina “forniture vitali: armi, munizioni, attrezzature per l’energia“.

“Ringrazio tutti in Europa per il sostegno all’Ucraina in questa battaglia storica”, ha detto parlando a Bruxelles. “Ci stiamo difendendo dalla forza più antieuropea nel mondo moderno. Vi ringrazio perché stiamo difendendo un ideale tutti insieme. Dobbiamo tutti quanti batterci contro la mancanza di rispetto”, ha detto ancora Zelensky, secondo cui il Cremlino “vuole distruggere i valori europei”. “Quando lo Stato di diritto prevale, quando gli Stati tendono a tutelare delle società aperte, allora si realizza un’unione dei popoli nell’uguaglianza. Tra un popolo e un presidente c’è una sola barriera, le elezioni; questa è l’Europa, questo è il nostro stile di vita. Per l’Ucraina questa è la nostra casa, il percorso da compiere per tornare a casa”, ha spiegato Zelensky parlando all’Eurocamera. “Sono qui davanti a noi per difendere la casa del nostro popolo”. “Il destino dell’Europa non è mai dipeso dai politici, ma da ognuno di noi, ognuno di noi conta, ognuno di noi fa la sua parte, ognuno di noi può avere impatto sulla vittoria comune”, ha continuato, ringraziando “ogni villaggio” per il sostegno dato all’Ucraina. “Grazie a tutti in Europa per sostenere l’Ucraina in questa battaglia storica”, ha detto, aggiungendo che “oggi al Consiglio europeo potrò ringraziare tutti per il contributo a qualcosa che sembrava impossibile. L’Europa si sta liberando dalle dipendenze dalle energia fossili russe, si sta difendendo dalle infiltrazioni degli agenti russi. L’Ue per la prima volta ha inviato massicci aiuti militari e sta valutando positivamente le nostre riforme. L’Ucraina vincerà e diventerà membro dell’Ue. L’Ucraina e l’Ue hanno dimostrato di essere forti”, ha aggiunto, ringraziando “tutti in Europa per il sostegno all’Ucraina in questa battaglia storica”.

Metsola: “Gli Stati forniscano sistemi a lungo raggio e jet” – Sul cammino di adesione dell’Ucraina all’Unione europea, nei giorni scorsi l’Eurocamera aveva anche approvato a larga maggioranza una risoluzione per chiedere alla Commissione – quel giorno in visita a Kiev – di accelerare sull’iter. “Comprendiamo che state combattendo non solo per i vostri valori, ma anche per i nostri – ha detto la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, nel suo intervento alla plenaria straordinaria che ha preceduto quello di Zelensky -. Per quegli ideali che ci legano come sorelle e fratelli. Che ci rende, tutti, europei. Perché l’Ucraina è l’Europa e il futuro della tua nazione è nell’Unione Europea. Conosciamo il sacrificio che il vostro popolo ha sopportato per l’Europa e dobbiamo onorarlo non solo con le parole ma anche con i fatti: con la volontà politica di garantire scambi più facili e con un processo di adesione il più rapido possibile. Con fondi per il tuo popolo, con l’aiuto nella ricostruzione, con l’addestramento delle tue truppe. Con attrezzature militari e sistemi di difesa devi vincere”, ha aggiunto. “Voglio ripetere la promessa che ti ho fatto quando ci siamo incontrati a Kiev lo scorso aprile: ti sosteniamo. Eravamo con te allora, siamo con te adesso, saremo con te per tutto il tempo necessario. La libertà prevarrà. La pace regnerà. Vincerete“, ha detto Metsola, ricordando ancora una volta la necessità di garantire ulteriori aiuti per combattere. “Ora, gli Stati devono considerare, rapidamente, come passo successivo, fornire sistemi a lungo raggio e i jet necessari per proteggere la libertà che troppi hanno dato per scontata”. E al termine dei due interventi nell’aula sono risuonati l’inno dell’Ucraina e quello dell’Unione Europea.

Il fronte militare: il nodo dei caccia e le minacce della Russia – Sull’invio dei caccia, di cui già ieri Zelensky aveva parlato col premier britannico Sunak, Mosca ha già minacciato che risponderà e che il loro utilizzo avrà “conseguenze politico-militari per il mondo intero”. “Londra – ha affermato l’ambasciata russa a Londra in una nota – dovrebbe ricordare che in uno scenario del genere mieterà il ‘raccolto sanguinoso’ del prossimo round di escalation” e “le conseguenze politico-militari che ne deriveranno per il continente europeo e per il mondo intero resteranno sulla loro coscienza. La Russia troverà i mezzi adeguati per rispondere a qualsiasi misura ostile intrapresa dalla parte britannica“, ha affermato l’ambasciata. L’eventuale invio dei caccia da parte dei Paesi Ue sarebbe la prossima frontiera per alzare l’asticella degli aiuti a Kiev, che si aspetta una maxi offensiva russa dal 15 febbraio. Per questo Mosca ha deciso di ammassare nell’Ucraina dell’est altre decine di migliaia di soldati russi, con l’obiettivo fissato da Vladimir Putin di prendere almeno tutto il Donbass. A Kiev ieri è arrivato a sorpresa il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius, che nella capitale ucraina ha portato con sé simbolicamente un modellino di tank Leopard confermando l’arrivo “entro i prossimi mesi” dei panzer veri: saranno oltre 100 del tipo Leopard 1A5 provenienti da Germania, Olanda e Danimarca, come annunciato in un comunicato congiunto; mentre il governo tedesco ha autorizzato la consegna di altri 178 tank dello stesso tipo, come ha rivelato der Spiegel. L’auspicio è che i primi mezzi possano essere consegnati già entro l’estate, anche se la maggior parte potrebbe non arrivare prima del 2024.

L’Ucraina ostenta fiducia anche sugli F-16 americani e i caccia occidentali, nonostante il presidente Usa Joe Biden continui a frenare. “E’ solo una questione di tempo, arriveranno di sicuro”, ha detto Oleksiy Danilov, del consiglio nazionale ucraino per la sicurezza e la difesa, osservando però che “purtroppo nel frattempo stiamo perdendo la nostra gente, mentre lottiamo per la nostra indipendenza“. E’ un momento molto delicato sul piano militare e lo stesso Zelensky ne avverte tutto il peso. Per questo ha chiarito che per certe cariche chiave (governatorati lungo la linea del fronte o alla frontiera, per esempio) adesso verranno scelti candidati con preparazione militare. E poi c’è la vicenda del ministro della Difesa, Oleksi Reznikov, dato per uscente dopo lo scandalo corruzione che ha travolto anche uomini molto vicini al presidente ma che invece resta al momento al suo posto, nonostante un tweet in mattinata che sembrava annunciare l’addio. E’ stato lo stesso Zelensky a mettere fine alle voci e “a qualsiasi tipo di pseudo-informazione” che può minare l’unità nella guerra contro la Russia. Cambiare il vertice della Difesa adesso è del resto una decisione da ponderare bene, tanto più che l’operato di Reznikov è ben giudicato e per rimpiazzarlo bisogna trovare un candidato adeguato. Il parlamento ha invece approvato la nomina di Igor Klymenko, ex capo della Polizia nazionale, a nuovo ministro dell’Interno, dopo la morte di Denis Monastyrsky che era a bordo dell’elicottero precipitato vicino Kiev il mese scorso. E del nuovo capo dei servizi, Vasyl Maliuk.