LA CRONACA DELLA SERATA MINUTO PER MINUTO

00.33 – La gara continua con l’esibizione di LDA, Francesca Fagnani fa una gaffe dimenticandosi di annunciare il titolo della sua canzone e là fuori intanto inizia a montare il polverone delle reazioni politiche alle parole di Fedez. Noi qui vi salutiamo, ci leggiamo domani mattina con la classifica finale.

00.10 – Amadeus si collega con Fiorello per il consueto lancio di Viva Rai 2! ed ecco che arriva la prima stoccata dello showman siciliano che lascia intuire cosa sta accadendo fuori dall’Ariston, con la polemica politica che imperversa dopo l’esibizione di Fedez. “C’è Fedez che ti ha tolto le castagne dal fuoco, appena ho sentito il testo della canzone ho pensato eccallà”, dice Fiorello. Che poi incalza ironico: “Fate le cose di nascosto dal Cda Rai”.

23.46 – Grandi applausi per Madame, seguita poi dalla performance di Levante con Vivo.

23.40 – Lo spettacolo riprende con il collegamento dalla Costa Smeralda, dove c’è Fedez che puntualizza a fine esibizione: “Il testo di questa canzone non era stato enunciato allo staff della Rai, mi assumo piena responsabilità”.

23.24 – Con un po’ di difficoltà a causa dell’abito strettissimo, Shari scende le scale e canta Egoista. Subito dopo arriva la Fagnani con il suo monologo dedicato a ragazzi che stanno scontando la pena in un carcere minorile. È a loro che la giornalista vuole dare voce, leggendo quel che le hanno confidato i detenuti. “Vogliamo che la gente sappia che non siamo animali, non siamo killer per sempre”. La giornalista prosegue: “La scuola l’hanno abbandonata, ma nessuno li ha mai cercati, lo Stato dovrebbe combattere la dispersività scolastica, è una questione di uguaglianza, lo Stato dovrebbe essere più sexy dell’illegalità“. Quindi una riflessione sulle carceri italiane, che “servono solo a punire” e non a rieducare, e sulle precarie condizioni in cui versano. Pubblicità.

22.58 – Dopo la pubblicità Amadeus è in galleria in mezzo al pubblico, e da lì annuncia i Black Eyed Peas. Il gruppo propone un medley dei successi più recenti senza tralasciare una hit del passato, come I Gotta Feeling. A fine esibizione a intervistarli è il buon Bruno, corista del Festival nonché fan del gruppo che non dimentica di ringraziare il loro ‘zio’ Tony Renis che li aveva voluti ospiti già nel Sanremo del 2004. Ma le sorprese non sono finite, perché i Black Eyed Peas propongono subito dopo l’ultimo singolo Simply the Best.

22.43 – La gara prosegue con Colapesce e Dimartino, ma prima c’è spazio per una gag tra i conduttori e la Fagnani: “La seconda volta è più facile scendere dalle scale” le dicono, e la giornalista replica ad Amadeus: “Non dirlo, sai che qui scommettono su tutto e non mi sento nemmeno di deluderli. Scommettono anche sui tuoi indumenti intimi” . ‘Ama’ spiazzato domanda: “In che senso?”, la ‘belva’ lo incalza: “Tutti?”. Il padrone di casa ribatte: “Vuoi sapere se porto boxer o slip?”, “Non io, il tuo pubblico” puntualizza Fagnani. “Divento rosso, sono un ragazzo timido” è la conclusione di Amadeus.

22.35 – Gianni Morandi esce dal Teatro per dirigersi in Piazza Colombo dove ci sono Nek e Francesco Renga che insieme cantano La tua bellezza e Fatti avanti amore.

22.20 – Momento di riflessione, e la gara può aspettare. Sul palco c’è l’attivista Pegah, italiana di origini iraniane, con un monolgo sulla situazione dell’Iran: “In Iran non avrei potuto parlare di diritti umani da un palcoscenico, sarei stata arrestata o forse uccisa. Per questo ho deciso che la paura non ci fa più paura e di dare voce a una generazione cresciuta sotto un regime di repressione. Esiste un paradiso forzato? Sì, come si può chiamare un posto dove un regime uccide persino i bambini?” Quindi Pegah spiega come il popolo iraniano stia difendendo con il sangue quel paradiso che è la loro terra. La raggiunge Drusilla e insieme elencano tutto ciò che è proibito fare in Iran. Un bel momento a cui segue la pubblicità.

22.09 – Il debutto sanremese di Lazza con Cenere precede il grande ritorno in gara di Giorgia di blu vestita (bellissima).

22.01 – Ma torniamo ai giorni nostri. Oddio in realtà no, perché con la reunion degli Articolo 31 si ritorna dritti dritti negli anni ’90, almeno idealmente, visto che musicalmente siamo lontani anni luce dai loro vecchi successi. Il duo non ha più i pantaloni larghi ma abiti bianchi per rispettare l’importanza del luogo in cui si trovano. A fine canzone Ax si lascia andare alla commozione e abbraccia il socio Dj Jad.

21.26 – È il momento di spellarsi le mani. O meglio, di lasciare che il pubblico dai 60 anni in su si faccia venire le mani viola a furia di applaudire. Sì, è QUEL momento della serata: Gianni Morandi, Al Bano e Massimo Ranieri in mezzo al pubblico dell’Ariston intonano i loro più grandi successi. Ci sono proprio tutti: Uno su mille, Se bruciasse la città, Perdere l’amore, Rose rosse, Felicità solo per citarne alcuni. Amadeus li invita a mettersi in posa uno vicino all’altro: “Questa foro farà la storia”, e dal pubblico urlano: “Bis! Bis!”. Ranieri si commuove, e per Al Bano, che festeggia 80 anni, entrano ben 4 torte (una per ogni 20 anni). Il trio delle meraviglie ha ancora una sorpresa per il pubblico: un’esibizione sulle note de Il nostro concerto di Umberto Bindi. Manco a dirlo, è standing ovation.

21.18 – Al rientro dalla pubblicità è il momento di introdurre la co-conduttrice di questa sera, Francesca Fagnani. “Che onore” dice la giornalista, “vengo in pace, stai sereno” spiega ad Amadeus, “sono emozionatissima, ho fatto una chiamata a ‘Ciuri tuo’, cintura nera d’ansia, che mi ha detto di farmi mezzo bicchiere di frizzantino, e poi per le scale ho chiesto consigli a Drusilla Foer”. A lei il compito di annunciare il prossimo artista in gara, ovvero Sethu.

21.00 – Dopo 10 anni torniamo a sentire a Sanremo Kekko dei Modà gridare a pieni polmoni. Fortuna che subito dopo arriva Francesco Arca per presentare la nuova fiction di Rai1 Resta con me. Pubblicità.

20.52 – Ma bando alle ciance, la gara deve iniziare. Ad inaugurarla oggi è Will direttamente da Sanremo Giovani. A fine esibizione chiede di dare un “5” a Morandi (son tutti punti per il Fantasanremo).

20.44 – Si torna (solo virtualmente purtroppo) al Teatro Ariston per la seconda serata del Festival. Le luci in sala si accendono, Amadeus compare in cima alla scalinata. Si inizia, signori. Il padrone di casa ringrazia per gli ascolti stellari del debutto: “Abbiamo vissuto un momento storico, e storica è stata la vostra risposta”. Un risultato che ‘Ama’ vuole condividere con tutta la squadra Rai, nessuno escluso, e con Gianni Morandi, ovviamente, che entra in scena con la scopa in mano, un chiaro riferimento a quel che è successo ieri sera con Blanco: “Mi dà sicurezza tenerla con me, non si sa mai” spiega, prima di intonare Grazie dei fiori di Nilla Pizza, primo brano a vincere Sanremo nel 1951.