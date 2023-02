Festival di Sanremo 2023, atto secondo. Mercoledì 8 febbraio sul palco dell’Ariston salgono i restanti 14 artisti in gara ma anche tanti ospiti, a partire dal trio Morandi-Al Bano-Ranieri e i Black Eyed Peas. Negli spazi esterni, sui due palchi collaterali, ci sono sulla Costa Smeralda Fedez, e sul Suzuki stage di Piazza Colombo Nek e Francesco Renga.

LA CRONACA DELLA SERATA MINUTO PER MINUTO

21.26 – È il momento di spellarsi le mani. O meglio, di lasciare che il pubblico dai 60 anni in su si faccia venire le mani viola a furia di applaudire. Sì, è QUEL momento della serata: Gianni Morandi, Al Bano e Massimo Ranieri in mezzo al pubblico dell’Ariston intonano i loro più grandi successi. Ci sono proprio tutti: Uno su mille, Se bruciasse la città, Perdere l’amore, Rose rosse, Felicità solo per citarne alcuni.

21.18 – Al rientro dalla pubblicità è il momento di introdurre la co-conduttrice di questa sera, Francesca Fagnani. “Che onore” dice la giornalista, “vengo in pace, stai sereno” spiega ad Amadeus, “sono emozionatissima, ho fatto una chiamata a ‘Ciuri tuo’, cintura nera d’ansia, che mi ha detto di farmi mezzo bicchiere di frizzantino, e poi per le scale ho chiesto consigli a Drusilla Foer”. A lei il compito di annunciare il prossimo artista in gara, ovvero Sethu.

21.00 – Dopo 10 anni torniamo a sentire a Sanremo Kekko dei Modà gridare a pieni polmoni. Fortuna che subito dopo arriva Francesco Arca per presentare la nuova fiction di Rai1 Resta con me. Pubblicità.

20.52 – Ma bando alle ciance, la gara deve iniziare. Ad inaugurarla oggi è Will direttamente da Sanremo Giovani. A fine esibizione chiede di dare un “5” a Morandi (son tutti punti per il Fantasanremo).

20.44 – Si torna (solo virtualmente purtroppo) al Teatro Ariston per la seconda serata del Festival. Le luci in sala si accendono, Amadeus compare in cima alla scalinata. Si inizia, signori. Il padrone di casa ringrazia per gli ascolti stellari del debutto: “Abbiamo vissuto un momento storico, e storica è stata la vostra risposta”. Un risultato che ‘Ama’ vuole condividere con tutta la squadra Rai, nessuno escluso, e con Gianni Morandi, ovviamente, che entra in scena con la scopa in mano, un chiaro riferimento a quel che è successo ieri sera con Blanco: “Mi dà sicurezza tenerla con me, non si sa mai” spiega, prima di intonare Grazie dei fiori di Nilla Pizza, primo brano a vincere Sanremo nel 1951.