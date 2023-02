Instagram ha deciso di abbandonare i suoi follower proprio nel momento più importante: durante il Festival di Sanremo. È da quasi un’ora che si stanno ricevendo numerose segnalazioni di malfunzionamento. Gli utenti per essere certi di non essere gli unici ad avere problemi di rete si sono riversati come sempre sull’altro social, Twitter. Qui hanno iniziato a twittare per capire quanti fossero nella stessa situazione: “Pubblico le storie su Instagram per commentare Sanremo e non le vede nessuno”, scrive l’influencer e comica Valeria Angione. I timori sono stati presto confermati anche dal sito Downdetector che sta registrando il malfunzionamento. Dopo 3 ore di problemi, intorno alle 23 Instagram sembra essersi ripreso ma continua ad andare a rilento e tanti segnalano difficoltà di caricamento dei contenuti. E non è tutto: anche Twitter ha smesso di funzionare: neanche a dirlo, il popolo dei social è in fibrillazione.