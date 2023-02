Cosa succede stasera ai social? Dopo la notizia di Instagram down, anche Twitter ha smesso di funzionare. È notizia degli ultimi minuti ma sembra che al sito Downdetector siano arrivate già numerose segnalazioni di malfunzionamenti da parte degli utenti. E non manca chi grida al “complotto”: in televisione è infatti in onda la seconda serata del Festival di Sanremo e il popolo dei social è in fibrillazione. Non solo: pure Facebook sta avendo problemi di malfunzionamento: sembra trattarsi di disagi che interessano non solo il nostro Paese ma anche in altre parti del mondo.

Finalmente sembra essere tornato tutto alla normalità. Dopo quasi 2 ore di malfunzionamento, Facebook e Twitter son tornati a funzionare.