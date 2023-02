“Non penso ci sia bisogno di dimissioni: la Procura fa il suo lavoro, il ministero della giustizia anche e ha già detto che quelli non erano documenti coperti da segreto”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a margine di un incontro in prefettura a Milano ha risposto a chi le chiedeva se il vicepresidente del Copasir Giovanni Donzelli e il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro si debbano dimettere. “Mi pare che le informazioni sensibili che sono state utilizzate nel dibattito in aula fossero già state pubblicate sui giornali”, ha detto Meloni, aggiungendo: “Non ho motivo di credere che quello che sta sulla stampa non possa andare in Parlamento”. In realtà sulla stampa non uscirono tutti i dettagli e le conversazioni citate da Donzelli in Aula. La premier ha poi tagliato corto anche sulla polemica nata intorno a un articolo su Fazzolari che ha attribuito al sottosegretario l’ipotesi di includere tra le materie sportive il tirassegno. ” Io ritengo che questa cosa non sia mai esistita e Fazzolari dice di non averla mai detta. Nessuno ha mai pensato una cosa come quella. È un caso che non esiste“