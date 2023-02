Non solo Roby Facchinetti, anche Vladimir Luxuria ha vissuto il trauma di vedersi una pistola puntata contro. Ne parla a Storie italiane del 6 febbraio in un segmento del programma dedicato alle rapine nelle abitazioni private. Nel salotto di Eleonora Daniele Vladimir racconta: “Ho avuto il brivido di una pistola puntata alla tempia, ho avuto il sangue freddo di dire alla persona che in quel momento mi stava puntando la pistola ‘Ma perché fai tutta questa sceneggiata? Cosa vuoi, dei soldi? Te li do’, gli ho lasciato i soldi per fortuna ho tenuto i documenti poi ricordo che appena è andato via sono caduta con le ginocchia per terra“. E prosegue: “Ero nell’atrio del mio portone, stavo rientrando a casa. Era sicuramente una persona che cononsceva le mie abitudini”.