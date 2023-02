Era domenica sera quando tre malviventi armati di pistole hanno fatto irruzione nella villa di Roby Facchinetti a Bergamo, minacciando il cantante dei Pooh e la sua famiglia e facendosi consegnare soldi, gioielli e altri oggetti di valore. A riferire della rapina, avvenuta a pochi giorni dall’attesa reunion dei Pooh al Festival di Sanremo, è il Corriere della Sera, che spiega come al momento i dettagli dell’accaduto siano assolutamente riservati dal momento che sono in corso le indagini della Squadra Mobile della polizia. “Cari amici, avrete appreso dai media della vicenda che ha riguardato me e la mia famiglia. Sono stati 35 minuti terribili, i più brutti della nostra vita”, le parole dell’artista in un post pubblicato su Instagram. “Voglio però tranquillizzarvi. Stiamo tutti bene. Non posso rivelare altro, sono in corso le indagini, ma vi ringrazio per la vicinanza che mi state dimostrando”, ha spiegato Facchinetti. Parole simili anche da parte di sua figlia Giulia, 31 anni: “È successa una cosa veramente grave e noi non possiamo dire nulla. Anzi — ha detto—, ci saremmo augurati che la notizia uscisse più avanti, visti gli impegni lavorativi di papà. Psicologicamente non è un momento facile da gestire per lui”.

Secondo quanto si apprende, al momento della rapina, il cantautore si trovava in casa con la moglie Giovanna Lorenzi e il figlio Roberto: Facchinetti vive a Bergamo, in un’elegante villa circondata da alte siepi a poca distanza dallo stadio dell’Atalanta. Non ne ha mai fatto mistero tanto che sui citofoni ci sono tutti i nomi. Il gruppo di rapinatori ha fatto irruzione con il volto coperto da passamontagna e le pistole puntate, minacciando Facchinetti e i familiari e costringendoli a consegnargli tutti gli oggetti di valore. Al momento non si conosce l’entità del bottino sottratto dai malviventi ma, stando a quanto si legge sul Corriere, sembra che il commando sia andato a colpo sicuro: non sono state infatti forzate né porte né finestre e pare che “i tre si sapessero muovere con una padronanza piuttosto sospetta all’interno della casa”.