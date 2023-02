L’Aidaa, associazione italiana difesa animali ed ambiente, ha messo una taglia di 10mila euro sulla testa del responsabile dell‘impiccagione di un cane nelle campagne di Santa Cesarea Terme (provincia di Lecce) con un filo di ferro. “Si tratta dell’ennesimo orrore che non deve restare impunito ed archiviato come l’ennesimo fatto di sangue ai danni di un cane – fanno sapere dall’associazione, come riporta il Corriere del Mezzogiorno – per questo, oltre alla classica denuncia contro ignoti, Aidaa mette sulla testa del responsabile o sui responsabili di tale crimine una taglia di diecimila euro, che sarà pagata a chi – con la sua testimonianza, fornita e confermata ai termini di legge alle forze dell’ordine – porterà alla condanna definitiva del criminale che ha ucciso il cane”. L’allarme era stato lanciato da una donna che portando a spasso il proprio amico a 4 zampe si era imbattuta nella macabra scoperta.