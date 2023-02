“Grazie a voi che ci date forza, come avete fatto per anni, portandoci dove siamo. Questo posto non è come tanti: in questa sala il 16 dicembre di oltre dieci anni fa nasceva Fratelli d’Italia. Quel giorno nasceva una esperienza che fu raccontata sin dall’inizio come spacciata, per tutti saremmo dovuti rimanere ai margini o scomparire, ma non siamo rimasti ai margini, né siamo scomparsi“. Lo ha detto la Giorgia Meloni intervenendo alla kermesse del centrodestra a favore del candidato presidente in Lazio, Francesco Rocca. Un sostenitore, dalla sala, a un certo punto le ha urlato “non abbassare la testa”. Lei ha risposto in dialetto: “Nun te preoccupa’…”.