Un pallone aerostatico da ricognizione cinese è stato avvistato in Montana ed è tuttora in volo, da un paio di giorni, sopra gli Stati Uniti continentali. Si tratta di una delle più aggressive manovre di raccolta di informazioni degli ultimi anni messe in atto dalla Cina, scoperta pochi giorni prima della visita a Pechino in programma da parte del segretario di Stato Usa, Antony Blinken, che dovrà incontrare il presidente Xi Jinping. A quanto riferito dal Pentagono, il “pallone-spia” stava sorvolando siti sensibili: per esempio la base aerea di Malmstrom, nel Montana, dove c’è uno dei tre campi di silos missilistici nucleari statunitensi. Il Dipartimento di Stato, scrive il Wall Street Journal, ha convocato l’incaricato d’affari cinese a Washington “per trasmettere un messaggio molto chiaro e fermo” a proposito dell’incidente. Il pallone aerostatico da ricognizione è stato avvistato sopra le isole Aleutine dell’Alaska e sul Canada prima di essere monitorato sopra la città di Billings nel Montana mercoledì, hanno detto funzionari statunitensi, astenendosi dal fornire informazioni sulle dimensioni esatte del pallone. Comunque lo hanno descritto come “di notevoli dimensioni”, con segnalazioni di piloti civili in grado di vederlo anche da lontano. I media americani hanno riferito che un altro funzionario statunitense lo ha paragonato alle dimensioni di tre autobus. Non è la prima volta che vengono avvistati palloni spia cinese sul territorio Usa: in passato queste sofisticate mongolfiere, che sono dotate di sistemi di guida a bordo, hanno sorvolato le Hawaii e Guam, hanno riferito fonti dell’intelligence Usa.

A comunicare la notizia è stato uno dei portavoce del Dipartimento della Difesa, il generale di brigata Pat Ryder: “Questo tipo di attività è stata già osservata negli ultimi anni“, ha spiegato. “Una volta che il pallone è stato rilevato, il governo degli Stati Uniti ha agito immediatamente per proteggersi dalla raccolta di informazioni sensibili. Continuiamo a seguirlo e a monitorarlo”. L’oggetto, ha specificato Ryder, viaggia a un’altitudine “molto superiore a quella del traffico aereo commerciale e non rappresenta una minaccia fisica o militare ai cittadini a terra”. Ma non ha voluto precisare la sua posizione attuale. Ad avvistare per primi il pallone sono stati proprio alcuni passeggeri di un aereo di linea: il presidente Joe Biden, informato mercoledì dal consigliere per la Sicurezza nazionale Jake Sullivan e da altri funzionari, voleva ordinare l’abbattimento ad alta quota tramite i caccia F22. Ma la Difesa, rappresentata dal segretario Lloyd Austin e dal capo dello Stato maggiore congiunto Mark Milley, si è opposta temendo che i frammenti dell’esplosione potessero causare vittime precipitando a terra. I caccia restano comunque pronti a decollare se arrivasse l’ordine della Casa Bianca. Lo speaker repubblicano del Congresso, Kevin McCarthy, ha denunciato l'”azione destabilizzante” da parte di una Cina che “ignora spudoratamente la sovranità degli Stati Uniti: “Il presidente Biden non può restare in silenzio”, ha attaccato su Twitter. Chiedendo la convocazione della cosiddetta “Gang of eight“, un gruppo di otto deputati che hanno il diritto di essere aggiornati dal governo sulle questioni d’intelligence.

China’s brazen disregard for U.S. sovereignty is a destabilizing action that must be addressed, and President Biden cannot be silent. I am requesting a Gang of Eight briefing. https://t.co/KarTCUzbOS — Kevin McCarthy (@SpeakerMcCarthy) February 3, 2023

Il governo di Pechino prende posizione tramite la portavoce del ministero degli Esteri, Mao Ning: “La Cina è un Paese responsabile e ha sempre rispettato rigorosamente le leggi internazionali, e non ha intenzione di violare il territorio e lo spazio aereo di alcun Paese sovrano. Per quanto riguarda il pallone stiamo esaminando e verificando la situazione e speriamo che entrambe le parti possano gestire la situazione insieme con calma e attenzione. Quello che voglio sottolineare”, prosegue, “è che prima di avere una chiara comprensione dei fatti, la speculazione e il sensazionalismo sono inutili per la corretta gestione del problema”. Mentre il quotidiano Global Times, finanziato dal Partito comunista cinese, ha deriso gli Usa per la vicenda: “Se i palloni provenienti da altri Paesi possono davvero entrare senza ostacoli in America, o addirittura sorvolare certi Stati, ciò dimostra che il sistema di difesa aerea degli Stati Uniti è solo una decorazione e non è affidabile”, ha scritto in un tweet.

#Comment: The balloon itself is a big target. If balloons from other countries could really enter continental US smoothly, or even enter the sky over certain states, it only proves that the US’ air defense system is completely a decoration and cannot be trusted. ???? https://t.co/vULKDmc8p8 pic.twitter.com/YHJh6wSZIq — Global Times (@globaltimesnews) February 3, 2023

Dopo la notizia diffusa da Washington, anche il governo canadese ha riferito che nel proprio spazio aereo “è stato rilevato un pallone di sorveglianza ad alta quota e i suoi movimenti vengono monitorati attivamente dal Norad (il Comando della difesa aerospaziale del Nord America, ndr). I canadesi sono al sicuro e il Canada sta adottando misure per garantire la sicurezza del proprio spazio aereo, compreso il monitoraggio di un potenziale secondo incidente. Le agenzie di intelligence canadesi”, prosegue la nota, “stanno lavorando con i partner americani e continuano ad adottare tutte le misure necessarie per salvaguardare le informazioni sensibili del Canada dalle minacce dell’intelligence straniera”.