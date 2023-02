Per chi si chiedesse che cosa hanno in comune il metaverso di Zuckerberg e la piattaforma sportiva Dazn, eccovi la risposta. In questi giorni c’è una nuova regina nel mondo virtuale: Diletta Leotta. Le è bastato postare alcune foto sul suo profilo Instagram con scritto: “Sport e metaverso” per suscitare la curiosità di chi la segue. Da Roblox a Minecraft a Fortnite, questi sono alcuni dei nomi più famosi della galassia Horizon di Meta che stenta però ancora a spiccare il volo tra il resto della popolazione. Nei giorni scorsi, però, all’interno di Spatial, uno dei metaversi più i “frequentati” è apparso un volto noto al grande pubblico, quello di Diletta Leotta appunto.

La giornalista si è ritrovata all’interno del mondo creato da Football Stadium per via di un nuovo progetto: il rilancio del metaverso. In pochi istanti quel mondo così deserto ha iniziato a popolarsi: “Eravamo qui per una lezione sul metaverso e ci hanno detto che c’era la Leotta”, hanno raccontato alcuni utenti. Stupiti e meravigliati i partecipanti hanno confessato di non essere mai stati così vicini a un vip: “Mandi un saluto al mio fidanzato?”, le ha chiesto qualcuno. E ancora: “Ma cosa ci fai qui?”, ha domandato qualcun altro. Da parte sua, Diletta si è detta estasiata e estremamente felice di aver potuto prendere parte ad un esperienza così unica. In molti hanno dato a lei il merito di aver riportato il “Deserta-verso” in auge, rendendo possibile l’incontro, seppur virtuale, con i fan.