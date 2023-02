A quanto pare Bruno Barbieri lo ha rifatto. Dopo aver criticato nella scorsa puntata l’aspetto della concorrente Silvia Zummo dicendole: ” Di solito sei molto chic, adesso sembra che hai fatto un combattimento: sporca, con i capelli giù… non ti sei mai presentata così davanti a me”, si è rivolto questa volta ad un altro concorrente.

La nuova puntata inizia e i concorrenti devono cimentarsi con la preparazione di un piatto vegetariano che li rappresenti. Tra questi prevale Edoardo Franco che con la sua insalata russa “Della nonna” riesce a far breccia nel cuore dei 3 giudici, tranne di uno. Bruno Barbieri ha sì apprezzato il piatto ma ha avuto qualcosa da ridire all’aspirante cuoco riguardo i suoi capelli. “Edoardo, hai delle idee molto belle, peccato per quei capelli… facciamo così, se vinci MasterChef te li taglio io”, ha detto Barbieri. Una proposta che a Edoardo no è dispiaciuta poi così tanto e i due hanno siglato il patto con una stretta di mano.

A molti, però, questo atteggiamento da parte del giudice Barbieri non è piaciuto. Tanti, infatti, quelli che sui social lo hanno criticato, collegando la battuta a quanto detto precedentemente a Silvia. E come la stessa ha fatto sapere, certi commenti risultano inopportuni dal momento che i concorrenti sono all’interno del programma per essere giudicati in base ai loro piatti non per il loro aspetto fisico.