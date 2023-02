“Grazie per i vostri splendidi messaggi. L’operazione è andata bene e io mi sento meglio”. Già non vede l’ora di tornare sul campo Antonio Conte. Il primo febbraio l’allenatore del Tottenham, a seguito di una diagnosi di colecistite, è stato sottoposto a un intervento chirurgico nel quale gli è stata asportata la cistifellea. Come annunciato dallo stesso tecnico italiano sui propri canali social, l’intervento si è svolto senza complicazioni: “Mi sento già meglio dopo l’operazione – ha scritto l’ex allenatore della nazionale sul suo profilo Instagram -. Ora devo pensare a recuperare, non vedo l’ora di tornare sul campo con la squadra”.

Non è ancora chiaro quando Conte sarà in grado di tornare a sedersi sulla panchina degli Spurs. Sicuramente, però, sarà costretto a saltare il prestigioso appuntamento del 5 febbraio: la sfida casalinga contro il Manchester City di Josep Guardiola. Partita fondamentale per la rincorsa del Tottenham alla Champions League.

L’annuncio dell’intervento era arrivato direttamente dalla società londinese. Il club aveva spiegato che il tecnico italiano soffriva di gravi dolori addominali e quindi sarebbe stato costretto a operarsi.

Antonio Conte recently became unwell with severe abdominal pain.

Following a diagnosis of cholecystitis, he will be undergoing surgery to remove his gallbladder today and will return following a period of recuperation.

Everyone at the Club wishes him well ???? pic.twitter.com/h91LfV8lD9

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 1, 2023