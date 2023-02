Antonio Conte sarà operato oggi in Italia dopo un malore che lo ha colpito: il tecnico del Tottenham è stato ricoverato in ospedale “in seguito a forti dolori addominali”, spiega lo stesso club inglese in una nota. L’allenatore “sarà sottoposto in giornata a un intervento chirurgico per rimuovere la cistifellea“, si legge nel comunicato.

Al momento non emergono altri dettagli sul malore che ha colpito Conte. Il tecnico ex Inter e Juventus si trovava in Italia da domenica, scrive la Gazzetta dello Sport, per approfittare di due giorni di riposo per stare a Torino con la moglie e la figlia. Sabato invece era regolarmente in panchina nella sfida di Fa Cup contro il Preston North End, vinta dal suo Tottenham. L’unica stranezza è stata la presenza del vice Cristian Stellini ai microfoni prima e dopo il match.

Anche sui tempi di recupero non c’è certezza, anche se il Tottenham conta di riaverlo in panchina già per la sfida dell’11 febbraio contro il Leicester. Intanto il club si stringe intorno al tecnico: “Tornerà dopo un breve periodo di recupero. Tutti al Club gli augurano ogni bene e una pronta guarigione“.