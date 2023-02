Le sue condizioni erano apparse da subito disperate. Ma ora i sanitari dell’ospedale San Camillo di Roma hanno dichiarato a morte cerebrale di Thomas Bricca, il 18enne colpito da un colpo di proiettile alla testa ad Alatri, in provincia di Frosinone. I fatti risalgono al tardo pomeriggio di lunedì mentre il ragazzo si trovava insieme ad alcuni amici al solito punto di ritrovo, sotto alla scalinata di via Liberio, nel centro del paese. Ora è in coma irreversibile. Il bollettino di ieri parlava di “risposta elettrica accennata agli stimoli”, ma oggi i medici specificano la “assenza di attività cerebrale”.

Le indagini – Secondo quanto si apprende, i sospettati per la sparatoria sono quattro, ma finora non sono stati né interrogati né fermati. Il numero è tutt’altro che definitivo e chi indaga è convinto che, al netto dei due a bordo dello scooter dal quale sono partiti i tre proiettili, siano altre le persone che con vari gradi di coinvolgimento, hanno responsabilità nell’agguato che ha portato al ferimento di Bricca. Per il procuratore di Frosinone, Antonio Guerriero, chi ha sparato “difficilmente puntava a uccidere quel ragazzo”. Ma se pure avessero solo voluto intimidire il suo gruppo, sparando tra la gente, “certamente mettevano in conto” di poter colpire e ferire mortalmente qualcuno. Il procuratore assicura “l’impegno massimo per risolvere il caso, con l’esigenza di fare bene e presto” e aggiunge che “l’ipotesi sulla quale lavoriamo è quella dei contrasti tra bande – spiega Guerriero – anche per le modalità dell’agguato, scaturito non a seguito di una discussione e quindi verosimilmente legato a una situazione pregressa“. I carabinieri che, coordinati dalla procura di Frosinone, stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza per cercare riscontri alle ipotesi investigative. La pistola dalla quale sono partiti i colpi sarebbe un revolver o una semiautomatica. Nella piazzetta dove è stato colpito, sono ancora al lavoro i carabinieri della Scientifica per raccogliere ulteriori prove che potrebbero incastrare i responsabili. Al momento, infatti, mancherebbero anche i bossoli dei colpi esplosi dai killer sullo scooter. I carabinieri di Frosinone, però, oggi di nuovo impegnati per un sopralluogo con gli esperti balistici, hanno definito la traiettoria esatta del proiettile, esploso alla fine del parcheggio sottostante alla stradina dove si trovava il 18enne. “Oggi è un giorno triste per la morte del giovane Thomas, vanno trovati i colpevoli di questo efferato delitto e va fermata la spirale di violenza. Una morte assurda, sono vicino alla comunità di Alatri ed esprimo il profondo cordoglio ai familiari”, ha dichiarato Alessio D’Amato, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Lazio.

I medici: “Danno cerebrale troppo devastante” – “La notizia che nessuno si aspettava mai. Abbiamo fatto tutto il possibile ma da questa mattina l’elettroencefalogramma è piatto e quindi non ci sono clinicamente più possibilità”, ha detto il direttore generale dell’ospedale San Camillo di Roma, Narciso Mostarda, in un punto stampa dopo che è stata dichiarata la morte clinica del 18enne. “C’è un nuovo dramma e questo ci dovrebbe far riflettere – afferma Mostarda – Siamo molto, molto vicini alla famiglia. Abbiamo incontrato parte della famiglia, che ovviamente non riusciva a capacitarsi. Questi fenomeni probabilmente andrebbero attenzionati, non è il primo in quel quadrante della nostra regione, né in Italia”. In merito alla possibile donazione degli organi, il direttore generale dell’ospedale San Camillo dice: “C’è ancora molta prudenza, i familiari stanno valutando con attenzione. Noi non vogliamo chiedere loro di prendere delle decisioni sotto la pressione dell’idea che ci possono essere degli organi di un 18enne che potrebbero salvare la vita ad altri. Lo sanno bene i familiari e stanno facendo una doverosa riflessione”. “La situazione era gravissima – sottolinea – il San Camillo ci ha abituati tante volte ai miracoli, questa volta non ce l’abbiamo fatta ma aveva un danno cerebrale troppo esteso, troppo devastante. Non ci sono state molte speranze fin dall’inizio ma è clinicamente morto da questa mattina”.