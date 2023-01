Amadeus ha fatto nuovamente incursione al Tg1 delle 13.30 per fare un altro importante annuncio. Da qualche tempo, ormai, il direttore artistico del Festival ci ha abituati ai suoi collegamenti a sorpresa con il telegiornale e così è stato anche oggi: in diretta da Sanremo, il conduttore ha rivelato i nomi di due nuovi super ospiti della kermesse. Si tratta di Peppino Di Capri, ospite nella serata di giovedì 9 febbraio, e Gino Paoli, presente invece nella serata finale di sabato 11 febbraio. Due grandi artisti che si aggiungono alla super squadra messa a punto da Amadeus per questo Sanremo 2023.