“Tu sei in collegamento con me e sei in collegamento con Mara?”. Grandi risate nella puntata odierna di Domenica In durante il “collegamento nel collegamento” di Fiorello con Amadeus e Mara Venier. Il direttore artistico del Festival di Sanremo è intervenuto in diretta per presentare le novità dell’edizione che prenderà il via tra pochi giorni (da ultima la presenza di Peppino Di Capri e Gino Paoli come super ospiti) e la conduttrice gli ha mostrato un videomessaggio di Fiorello, che lo invitava a chiamarlo. Detto fatto, Amadeus ha subito preso il telefono e lo ha chiamato: peccato, però, che “Ciuri” si trovasse ad un pranzo di famiglia per il compleanno della cognata. “Perché mi chiami? Sei scemo? Ma che vuoi da me? Io sono al compleanno di mia cognata“, ha detto lo showman siciliano ad Amadeus tra le risate generali. Quindi Fiorello si è alzato e ha fatto un giro del ristorante con il telefono in mano, facendo salutare a tutto lo staff del locale Amadeus. Che dire, il bello della diretta!