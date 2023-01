La telenovelas argentina tra Mauro Icardi, Wanda Nara, Keita Baldé e Simona Guatieri continua. Ci eravamo lasciati con un Icardi che accecato dalla gelosia scrive alla moglie di Baldé, suo ex compagno di squadra dicendole: “Continua a postare le foto di quando ti sei sposata, che lui invita Wanda a Dubai”. Messaggi ai quali Simona Guatieri non ha risposto ma che, secondo quanto dichiarato dal giornalista spagnolo Jordi Martin, non precludono il fatto che lei abbia voluto verificare il tradimento.

Pare, infatti, che la Guatieri, una volta appresa la notizia, abbia iniziato ad indagare personalmente. Un’ipotesi fatta sempre dallo stesso Martin che dichiara: “Wanda è vittima, insieme a Keita, delle cattive intenzioni di Simona. È stata Simona a servirsi di un’amica per inviarmi tutte le prove che suo marito e Wanda erano insieme a Dubai”. Il giornalista assicura infatti di aver visto con i suoi occhi le prove che Wanda e Keita si sono incontrati segretamente: “Ho visto le foto di Dubai. Ho visto Wanda Nara in una stanza con Keita. Il viaggio di Wanda è pagato da lui, che l’ha invitata”.

Una novità che dà un ulteriore risvolto alla situazione raccontata solo pochi giorni fa. Ma non sarebbe la sola. Sembra che Jordi sia anche riuscito a contattare Wanda la quale ha confermato, lei stessa, della liason con Keita. “Lei sta per firmare un progetto molto importante in Argentina e non vuole finire in mezzo a tutto questo”, ha fatto sapere il giornalista. Un flirt che la coppia vorrebbe mantenere privato ma che ovviamente è già di dominio pubblico. Ed ecco quindi che Martin sfodera un altro colpo di scena. Durante la trasmissione da lui condotta, Entrusos, fa ascoltare a tutti l‘audio che Keita Baldé ha mandato a Wanda Nara: “Ho sofferto molto in questo periodo senza poter sapere come stessi. Sei una donna meravigliosa, davvero: hai un cuore incredibile. Se vedo gente che parla male di te o che si inventa cose, lo odio. Perché non mi piace e non è vero. Non tutti hanno la possibilità la persona fantastica che sei e il cuore buono che hai”. Insomma non resta che dire: to be continued..