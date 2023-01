Francesca Michielin ha sempre detto con rispetto e decisione ciò che pensa. E lo ha fatto anche questa volta, più precisamente su TikTok, rivolgendosi con un messaggio alla Generazione Z. La cantante infatti con un lungo sfogo ha deciso di replicare a tutti gli haters che, puntualmente, vanno a colpire una persona attaccandola sul suo aspetto fisico (e proprio riguardo questo tema, che a noi sta molto a cuore, potete trovare qui alcuni nostri approfondimenti). Francesca nella prima parte del video si mostra come mamma l’ha fatta: zero trucco e acne in evidenza. Dopo aver pronunciato ogni accusa forte però Michielin procede a stendere uno strato di fondotinta e a ridefinire il make up, quasi a voler far scivolare dalla propria pelle tutte le cattiverie lette sui social. Sono tanti i commenti che, nella vita di tutti i giorni, possono fare male. “Ma come è ingrassata quella lì oh...”. Oppure: “Sei troppo magra, ma mangi vero?”. E ancora: “Ma sbaglio o in questo periodo sei a dieta? Mangi un botto, non ti fai mancare niente. Guarda che per fare il tuo lavoro l’immagine è fondamentale”.

La conduttrice di X Factor, giustamente, è stufa di leggere tutte le frasi piene d’odio rivolte a lei: “Ma tutti questi brufoli cosa sono? Dì la verità… stai mangiando schifezze in questo periodo scommetto. ‘Ma sei pazza a sollevare quei pesi in palestra? Guarda che ti ingrossi”. La cantante prosegue quindi sottolineando quanto sia importante conoscere il vissuto di una persona prima di dire la propria opinione: “Questi sono tutti commenti non richiesti ma soprattutto non sono veri perché non abbiamo conoscenza del percorso della persona che abbiamo di fronte, non siamo medici, dietisti, personal trainer, endocrinologi”, ha detto. “I social ci hanno portato ad avere un’opinione su tutto. Siamo tutti convinti di avere la verità in tasca. Abbiamo smesso di fidarci e affidarci a persone competenti, ma soprattutto non sappiamo più farci i ca**i nostri…”. Ed ha ragione da vendere.