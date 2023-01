La nuova tendenza del momento sui social? Rifarsi il trucco prima di entrare in travaglio in modo da essere impeccabili nelle prime foto con il bebé che si pubblicheranno poi sui social. No, non è uno scherzo ma è ciò che si vede nei numerosi video che stanno spopolando su TikTok. Se si digitano le parole chiave “trucco per il parto” oppure “trucco per il travaglio”, ecco che escono migliaia di video con donne che si sottopongono a sessioni di make up nel letto d’ospedale, prima di entrare in travaglio. “Mi sono truccata prima di partorire. Volevo che la mia bambina incontrasse la regina”, si legge nella didascalia di uno dei tanti video presenti.

Heidi Montag, una regina dei reality americani e influencer statunitense ha addirittura assunto una truccatrice professionista per avere un aspetto impeccabile durante il parto. Ha, anche lei, documentato il tutto pubblicando poi un video su TikTok da 194 mila visualizzazione. Non solo: ha anche assunto un fotografo che con macchina professionale e ring light immortalava il parto, un momento speciale che solitamente dovrebbe rimanere privato. Non nell’era dei social però.