Chi vive o lavora a Milano ormai si è rassegnato: a segnalare che si è presa una multa, sul parabrezza dell’auto non c’è più il classico bollettino, ma solo uno striminzito foglietto che se non si sta attenti si rischia di scambiarlo per una pubblicità. E per pagare la suddetta multa c’è solo un modo, prima della notifica a casa: accedere a PagoPa. Un sistema che è attivo anche in altre città d’Italia e che stava per essere avviato anche a Roma, se non fosse che Tiberio Timperi vi si è prontamente scagliato contro, spingendo il Campidoglio a fare dietrofront. Nelle scorse ore, infatti, in un’intervista a Leggo, il conduttore ha criticato questo nuovo sistema appena introdotto anche nel comune di Roma tuonando: “Il nuovo metodo di pagamento online penalizza gli anziani”.

“Questo metodo da Marchese del Grillo: io sono io e voi non siete parliamoci chiari: in questo modo si sta lasciando indietro quella parte di cittadini che non possono usare l’online, per mille motivi diversi – ha incalzato Timperi -. Questa è l’inclusività di Roma? Qui si corre a due velocità diverse con cittadini di serie A di serie B“. Un nuovo metodo di pagamento dell’infrazione che proprio non riesce a condividere e propone: “Al comandante dei vigili e al sindaco Gualtieri chiedo, invece di andare a suonare da Fiorello, di procedere di ripristinare il bollettino vecchia maniera lasciato sul parabrezza. Oppure, per chi vuole, il pagamento online con PagoPa“.

Come già a Milano, da qualche tempo anche nella Capitale in caso di violazioni al Codice della strada i vigili urbani non lasciavano più sul parabrezza dell’auto il verbale in carta, ma il Pav. Si tratta di un Preavviso di violazione tramite il quale si avverte l’automobilista della multa e della somma da pagare. Un servizio che consente di pagare le multe solo online tramite il codice di avviso PagoPa oppure con il numero del verbale. Una procedura che è resa più veloce se la persona in questione possiede un’utenza SPID o CIE, ma che inevitabilmente penalizza gli anziani o i meno avvezzi alla tecnologia. Dopo la denuncia del volto Rai, però, il Campidoglio ha fatto sapere che gli uffici tecnici sono al lavoro per fare in modo che oltre al Pav gli automobilisti troveranno sul parabrezza anche gli estremi per pagare le multe nelle tabaccherie e uffici postali. Succederà così anche nelle altre città?