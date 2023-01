“Le ha fatto il lavaggio del cervello“, Milko Skofic, unico figlio di Gina Lollobrigida, attacca Andrea Piazzolla. Il factotum aveva un unico obiettivo: “I soldi”, spiega in un’intervista al quotidiano La Repubblica. “Le diceva sempre di sì. Salvo poi farle tagliare i rapporti con le amicizie storiche. Con il fine di dilapidarle il patrimonio. Aveva già messo le mani sui conti correnti e sulle proprietà di mia madre”, attacca Skofic. Piazzolla, ex addetto allo scarico merci di una casa automobilistica, secondo l’accusa del processo avrebbe sottratto tre milioni di euro dal patrimonio dell’attrice.

Nei giorni scorsi ha annunciato che devolverà i soldi ereditati in un trust che promuoverà l’attività artistica di Lollobrigida. Nella sua vita era entrato in veste di aiutante: “Non aveva alcuna capacità tale da coprire ruoli nella gestione della vita professionale di mia madre. Si intrometteva in troppe cose – aggiunge il figlio dell’attrice – lei mi diceva che Piazzolla acquistava delle supercar per rivenderle. Le ho spiegato che era una truffa. I soldi andavano a finire nel conto dei suoi genitori. Perciò mi sono reso conto che era rimasta solo la via legale”.

Da qui la decisione di agire per vie legali: “L’azione di amministrazione di sostegno che ho promosso lei l’ha vista come un tradimento. Ma non potevo fare altrimenti. L’ho fatto a sua tutela con l’avvocato Michele Gentiloni. Piazzolla era andato a vivere a casa di mia madre. Le organizzava compleanni con centinaia di invitati. Costavano migliaia di euro. Ma non erano da lei”, assicura Skofic a Repubblica ricordando l’attenzione e la parsimonia della “Bersagliera”.

Per tre anni il figlio è stato bandito da casa della madre: “Dopo l’operazione al femore sono andato a trovarla. Lei scuoteva la testa ma non parlava. Alla fine ha detto solo: ‘Ho sbagliato tutto’“. Secondo Skofic, Lollobrigida si sarebbe pentita di aver allontanato suo figlio e il nipote. Mentre Piazzolla “un paio d’anni fa era andato in televisione a dire che voleva impiccarsi perché si sentiva perseguitato da noi parenti”, aggiunge Skofic ricordando le dichiarazioni a “Domenica in” dove ha detto che le avrebbe donato un rene: “Ma nessun chirurgo avrebbe mai acconsentito. E lui lo sapeva già“.