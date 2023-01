“Mi sono già presa una denuncia, tu ti prendi tutta la responsabilità di ciò che dici”. Ha aperto così l’ultima puntata di Domenica In Mara Venier rivolgendosi a Andrea Piazzolla, assistente personale e factotum di Gina Lollobrigida, scomparsa a 95 anni. Venier è stata l’ultima ad aver intervistato la grande diva, alla quale la legava un rapporto di amicizia.

A La Stampa oggi la conduttrice conferma di essere stata denunciata: “Sì, dal Signore Spagnolo, come lo chiamo io: ha denunciato tutti, per via dell’intervista rilasciata a Domenica In da Gina. Come vede, però, non me so’ spaventata tanto”. Il “Signore Spagnolo” è l’ex marito Francisco Javier Rigau con il quale la Lollo ebbe una relazione travagliata all’inizio degli anni Duemila, culminata con le nozze poi annullate e cancellate anche dalla Sacra Rota. Sempre a La Stampa, Venier ha ricordato la puntata dedicata alla grande attrice: “La dovevo alla Lollo. Volendo molto bene a Gina e conoscendo parecchie cose di lei, più di tanti che parlano a vanvera, ho raccontato chi era attraverso le immagini”. E ancora “Io quello che dovevo dire l’ho detto: ora basta. Non ci tornerò più su perché, da qui in poi, tutto rischia di diventare gossip. Gina ha il diritto al silenzio e al rispetto”.