Marco Salvati è un autore televisivo molto conosciuto sui social, dove spesso dice la sua in modo schietto e diretto. Al fianco di Paolo Bonolis, Salvati ha lavorato e lavora a programmi di successo. Stavolta però, ospite di Casa Pipol, ha parlato del suo rapporto con Amadeus. “Ho fatto un post dove era semplicemente scritto ‘Dite quello che volete su Amadeus come presentatore, però rimane il direttore artistico più bravo di sempre”’. Io ho lavorato pure con Bonolis e Pippo Baudo… Mi ha tolto il segui da tutti i social. Poi il profilo è gestito da due, quindi non so… Ci sono rimasto malissimo“. Insomma, Salvati ha confessato che l’interruzione del rapporto con il conduttore di Sanremo non lo rende felice. D’altra parte, molte delle risposte al suo tweet sono di utenti che si domandano “perché? Che cosa ha che non va come conduttore?“. L’autore ha aggiunto: “Gli mandai anche un messaggio di chiarimento sotto consiglio di qualcuno, al quale lui non mi ha mai risposto. Mi sono ripromesso di non parlare più di Sanremo. Mi dispiace perché io lo stimo, gli voglio bene, ci ho lavorato ed è una persona gradevolissima. Capace, veramente capace. Sto attento a quello che dico perché non vorrei si arrabbiasse di più”.

Potete dire tutto di Amadeus come conduttore, ma come direttore artistico ci sa fare.

Cast sempre interessanti. — Marco Salvati (@marcosalvati) December 5, 2021