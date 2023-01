Formaggi erborinati, a pasta dura, a pasta molle e fusi. Non solo, formaggi vegani e senza lattosio. Se siete amanti dei formaggi e non riuscite a starne senza, questa è l’offerta che fa al caso vostro. L’azienda statunitense Sleep Junkie, specializzata nel sonno, offre un’esperienza particolare: mangiare per tre mesi vari tipi di formaggio in cambio di mille dollari per verificare se facciano venire gli incubi. Sul loro portale è infatti possibile leggere: “Abbiamo voluto testare una delle più popolari teorie europee sul sonno, secondo cui mangiare formaggio prima di andare a letto fa venire gli incubi, e vedere se c’è qualcosa di vero dietro. Vogliamo anche verificare se, in caso di verità, diversi formaggi hanno un effetto maggiore rispetto ad altri“.

“Per verificare questa teoria stiamo assumendo un team di cinque ‘sognatori di latticini’ per sperimentare l’impatto che il consumo di formaggio ha realmente sulla qualità del sonno, sui livelli di energia e se aumenta la probabilità di incubi. I candidati prescelti saranno pagati per il loro lavoro e tutti i costi riguardo al formaggio saranno spesati – spiega ancora l’azienda -. Diventeranno i nostri tester ufficiali del formaggio, fornendo un feedback onesto sull’impatto che il consumo di vari tipi di formaggio prima di andare a letto ha sulla qualità del sonno”. Un’offerta che gli amanti del formaggio non possono proprio lasciarsi sfuggire.

Come candidarsi dunque? Le candidature sono aperte fino al 10 febbraio e si possono compilare tramite un link sul portale ufficiale di Sleep Junkie. I requisiti da avere sono pochi: “Per candidarsi è necessario avere almeno 21 anni, possedere uno smartwatch o un fitness tracker che tenga traccia del sonno, avere un programma di sonno costante ed essere in grado di dormire da soli durante le prove. Inoltre, non si deve soffrire di problemi di sonno e non si devono avere intolleranze ai latticini o al lattosio”. C’è un però in questa notizia che per molti rappresenta un sogno: pare che non vengano accettate candidature da persone che vivono in Italia. Il Google form creato per iscriversi al momento è infatti aperto solamente ai residenti negli Stati Uniti. Peccato.