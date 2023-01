Dopo diversi mesi di assenza Pasqualino Maione, cantante che ha preso parte alla settima edizione di Amici di Maria De Filippi, torna sui social spiegando di essere nel bel mezzo di una battaglia contro una seria patologia. Con il volto gonfio a causa dei farmaci che sta assumendo, Maione spiega ai follower che cosa gli è successo negli ultimi mesi, dopo aver contratto il Covid in forma importante nell’estate 2022.

LA MALATTIA DI PASQUALINO MAIONE – “Ciao a tutti, ormai manco su TikTok da cinque mesi. Purtroppo sono stato poco bene, ho avuto un problema di salute abbastanza serio che mi ha allontanato un po’ dai social”, ha spiegato Pasqualino, detto Paky. “No, non sono ingrassato” ha proseguito, sfiorandosi il volto, quasi irriconoscibile, “è l’effetto delle medicine, del cortisone, perché sono in terapia e sto affrontando una grande battaglia verso una patologia che purtroppo mi ha preso il cervello e il midollo osseo”. È lo stesso artista a dare un nome alla malattia che lo ha colpito: “Ho avuto una meningite post Covid che è stata presa in tempo grazie ai medici del Vanvitelli che ringrazio tantissimo, che mi tengono tuttora sotto terapia e che stanno cercando di farmi vivere al meglio e guarire al più presto”. Pasqualino non ha alcuna intenzione di mollare proprio adesso: “La strada è ancora lunga però ce la faremo” conclude prima di salutare i follower in attesa di dare loro notizie ancora migliori.

PASQUALINO MAIONE AD “AMICI” – Pasqualino Maione è noto al grande pubblico per aver preso parte alla settima edizione di Amici, nella quale si è classificato terzo. Quella stagione fu vinta da Marco Carta e rimane memorabile non tanto per le qualità artistiche dei concorrenti, quanto per l’alto tasso di litigiosità che si respirava tra i banchi. A mandare avanti il programma, anche nella fase serale, erano infatti gli rvm con le continue e accese liti tra i partecipanti. Negli annali del talent di Canale 5 entrano di diritto le sfuriate tra Roberta Bonanno e Marta Rossi, così come le tante imitazioni proprio di Maione, che si dilettava a prendere bonariamente in giro compagni e professori.