Nuova polemica agli Australian Open: fuori dalla Rod Laver Arena, dopo la partita dei quarti di finale tra Novak Djokovic e Andrej Rublev, alcuni tifosi russi hanno sventolato bandiere con l’effigie di Vladimir Putin e hanno intonato cori filorussi (indossando magliette nere con la “Z”, il simbolo militare diventato celebre dopo l’invasione dell’Ucraina). Il Guardian riporta come alla festa si sia unito anche il padre di Djokovic, Srdjan. In effetti il padre del campione serbo compare in un video, pubblicato sul canale Youtube Aussie Cossack. Secondo il quotidiano statunitense, Srdjan Djokovic, oltre ad aver posato per alcuni scatti coi tifosi, avrebbe detto “viva la Russia” e “lunga vita ai russi”.

Video Twitter/Bo Mbindwane