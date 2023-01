Carla Bruni verso “Sanremo 2023”. Un passato da top model, un presente da cantante. L’ex premiere dame di Francia si prepara a sbarcare in Riviera, lo apprende l’Adnkronos da ambienti parigini dell’alta moda. La sua ultima apparizione all’Ariston risale a dieci anni fa, nel 2013 partecipò come ospite nell’edizione condotta da Fabio Fazio per presentare l’album “Little French Songs”.

La sua prima apparizione al Festival risale invece al 2003, vent’anni fa, quando partecipò come superospite canoro, voluta da Pippo Baudo, con “Quelqu’un m’a dit“, la title track del suo primo album solista. Secondo Il Giornale sarebbe prevista nella serata del venerdì: “La signora Sarkozy non ha dischi in programma, quindi potrebbe essere in scaletta nella serata dei duetti. È probabile che sfrutti il gioco dei contrasti e canti con chi è davvero distante dalla sua cifra artistica e magari geografica”, fa sapere il giornalista Paolo Giordano.

Per Bruni un doppio anniversario da festeggiare, l‘Adnkronos ricorda anche l’interazione social con i conduttori Amadeus e Morandi, diverse settimane fa sotto un loro video in cui si dichiaravano “pronti per Sanremo”, aveva commentato così: “Prontissima!!!”. Carla Bruni ha lasciato la carriera da modella alla fine degli anni 90, si è dedicata alla musica incidendo sei album che hanno ottenuto molto successo soprattutto in Francia, musica utilizzata spesso anche in colonne sonore per cinema e tv. Nel 2008 ha sposato il presidente della Repubblica francese Nicolas Sarkozy. Negli anni Bruni si è concessa rare ospitate in tv, presenziando quasi esclusivamente a “Che tempo che fa” di Fabio Fazio.