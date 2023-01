Federico Lauri, conosciuto dai più come Federico Fashion Style, ha rotto il silenzio, rivelando a tutti di essere gay. Lo ha fatto sabato scorso durante la puntata di Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin. A meno di 24 ore dal suo coming out, l’ex compagna Letizia Porcu ha deciso di rispondere a quanto detto dal parrucchiere.

Dopo aver fatto sapere pubblicamente di essere innamorato delle persone del suo stesso sesso, Federico Fashion Style racconta di come, inizialmente, la sua ex compagna abbia deciso di stargli vicino. Nonostante lei sapesse la verità, è stata vicino a Lauri per ben 3 anni: “Mi ha semplicemente detto ‘Ti rimarrò per sempre vicina’”. Una vicinanza che alla luce delle nuove vicende è cambiata a tal punto che la Porcu sta cercando di allontanare la piccola Sophie Maelle dal padre, come lo stesso Lauri ha confidato alle telecamere di Verissimo.

E se la separazione è fresca, Letizia Porcu non ha tardato a farsi fotografare in compagnia del suo nuovo compagno Vincent Arena. Sorpresa ieri in un noto ristorante di Roma, Giano Bistrot, pare proprio che la Porcu ha commentato l’ospitata di Lauri da Silvia Toffanin con gli amici presenti, tra cui Maria Monsè e Maria Tona, dicendo semplicemente: “Stendiamo un velo pietoso su questo argomento”. Visibilmente infastidita da quanto dichiarato dall’ex compagno, Letizia non è però riuscita a non storcere il naso. Tagliando corto alle numerose domande che le venivano fatte ha poi preferito vivere al meglio la prima domenica dopo che la verità è finalmente venuta a galla.