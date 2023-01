Se pochi giorni fa si parlava di un’ “amicizia affettuosa” (così l’ha definita il sito Dagospia) tra Melissa Satta e il presidente dell’Inter Steven Zhang, per la ex Velina di Striscia la Notizia è tempo di nuovo gossip. E stavolta il flirt sarebbe nientemeno che con Matteo Berrettini. Tutto è partito dal profilo Instagram di Deianira Marzano, ex Isola dei Famosi e oggi espertissima di pettegolezzo. Ma andiamo con ordine.

Prima il tennista e la showgirl sono stati avvistati alla sfida di Eurolega di basket al Forum di Assago tra Olimpia Milano e Lyon-Villeurbanne. Poi, e qui entrano in gioco i social, i due sono andati in un locale milanese dove sono apparsi in atteggiamenti intimi tanto che uno dei follower della Marzano non ha dubbi: “Sono stati insieme tutta la sera e si sono baciati“. Insomma, sta nascendo del tenero tra i due?