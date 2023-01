Intervistata da Il Messaggero in vista del prossimo impegno sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo, Francesca Fagnani ha parlato di tante cose. A un certo punto, l’amata conduttrice di Belve, su RaiDue, ha risposto a una domanda su una sua eventuale partecipazione a Ballando con le Stelle: “No, anche se mi piace. Sono una giornalista e certe scelte toglierebbero forza a quello che più mi piace fare“. Ecco dunque che la domanda su Luisella Costamagna, giornalista dal lungo curriculum che Ballando lo ha vinto proprio questa stagione, si è imposta doverosa: “No (non ha sbagliato ad andare, ndr). Lei non faceva inchieste, conduceva in studio“.

Costamagna non deve aver gradito la risposta e su Twitter, a qualche ora dall’uscita dell’intervista, scrive: “Cara Francesca Fagnani, come dovresti ben sapere, la conduzione in studio È giornalismo (e le inchieste le ho fatte eccome). Comunque ti assicuro che, se la sostanza c’è, non è certo Ballando a indebolirla“. L’hashtag è “#perlaprecisione. Non tarda la risposta di Fagnani: “Hai fatto bene a partecipare a Ballando, che seguo con piacere, ognuno sceglie quello che ritiene giusto per sé. Nessuno mette in dubbio le tue oggettive qualità professionali e giornalistiche“. E di nuovo Costamangna: “Grazie. Questa sarebbe stata una risposta perfetta per l’intervista”.