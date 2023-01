I Maneskin hanno rilasciato un’intervista al britannico Guardian in occasione dell’uscita del loro Rush!. Victoria De Angelis ha spiegato al quotidiano che “l’intero concetto di musica rock non è conforme a quello che la società pensa che sia. È ignorare quelle regole inventate ed essere te stesso. Non pensiamo che la vera musica rock riguardi gli stereotipi di sesso, droga e stile di vita rock’n’roll. Riguarda semmai l’espressione e la libertà creativa”. Anche Damiano David ha detto la sua sull’argomento, in riferimento alla famigerata polemica nata all’Eurovision quando venne ingiustamente accusato di aver consumato cocaina davanti alle telecamere: “Sono ancora arrabbiato per questo, in realtà. Penso che sia stupido offuscare la vittoria all’Eurovision. La gente pensa che ci comportiamo come i Sex Pistols o i Mötley Crüe, ma non è affatto così. Siamo più consapevoli dei rischi che si corrono assumento droghe e degli effetti che gli abusi di sostanze hanno sul corpo. Non bevo nemmeno più alcolici”. De Angelis interviene per dire che no, non sono più arrabiati per “l’Eurovision gate” ma David insiste, a lui ancora dà fastidio. Su alcune critiche che la band riceve per la musica, Victoria ha le idee chiare: “Qualche commento stupido dipende probabilmente dal fatto che abbiamo partecipato a X Factor e all’Eurovision. La gente ha una mentalità così ristretta che si limita a pensare che ogni cosa che passa dall’Eurovision sia uno schifo. Non riescono proprio a sentire le nostre canzoni senza pregiudizi”.