Manca relativamente poco all’inizio del Festival di Sanremo 2023 e Il Messaggero si è “portato avanti” intervistando una delle protagoniste: Francesca Fagnani (il mercoledì sera sul palco assieme ad Amadeus come co-conduttrice). Una lunga chiacchierata ma, come specifica il quotidiano, niente domande sul compagno di Fagnani, Enrico Mentana. La giornalista parte da lontano, dalla laurea in lettere e l’incontro con Michele Santoro, la sua “università del giornalismo”. Poi, Sanremo. Cosa farà? “Sarò al servizio del Festival. Ma ancora non ci sono state riunioni, penso che si punterà sulla spontaneità. Le battute saranno le mie. Vivrò l’esperienza…”, racconta. Fagnani aggiunge di vivere il Festival “come un riconoscimento” ma di sapere che non le cambierà la vita e assicura: “Non cercherò gli applausi ma farò qualcosa che sento mio e che mi interessa dire”. La domanda sul cachet sanremese non manca ma Fagnani glissa: “Brutto parlare di soldi, sarei andata anche gratis”. C’è anche un lato più privato della giornalista e conduttrice di Belve, quando parla della mamma (scomparsa pochi anni fa, nel 2015) e quando spiega come mai non ha avuto figli: “Non è successo, non mi manca e penso che si possa essere felici anche senza figli”. Si parla d’amore, delle sue “fughe” davanti a proposte di matrimonio (“non credo all’amore per sempre”) e dei tradimenti: “Non sono una traditrice seriale, ma non posso dire di non averlo mai fatto. Non sono una santa”. Insomma, un ritratto schietto e diretto, che risponde all’immagine della conduttrice di Belve molto amata dal pubblico social e non solo. L’Ariston la aspetta.