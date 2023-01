Un traghetto è salpato da Ponza diretto a Formia affrontando il mare in tempesta con onde da 8 metri tra lo stupore degli isolani che hanno ripreso la scena. Le immagini si riferiscono alla giornata di venerdì 20 gennaio e l’imbarcazione ci ha messo 5 ore per arrivare in porto Un viaggio da incubo da Ponza a Formia con onde alte fino a 8 metri. Un viaggio impegnativo costato attimi di panico tra i passeggeri.