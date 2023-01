Tra i vari “gate” del mondo del gossip che impazzano in questo periodo, impossibile non menzionare quello che riguarda Federico Fashion Style. L’hair stylist dei vip, dopo alcune storie caricate su Instagram nelle quali si è mostrato in lacrime per la separazione dalla compagna Letizia Porcu, sembra esser pronto per ripartire. Sì, da uno studio televisivo. Fashion Style infatti questo pomeriggio, sabato 21 gennaio, sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo per raccontare una volta per tutte la sua verità. In primis, l’amore per la figlia. Federico ha più volte raccontato le difficoltà nel gestire il rapporto con la bambina: secondo le sue parole, la mamma gli consente solo due telefonate quotidiane su FaceTime. Federico Lauri darà poi una notizia che sorprenderà (forse non del tutto) il pubblico: farà coming out. Secondo alcune indiscrezioni sulla puntata già registrata, pare che l’hair stylist abbia deciso di parlare apertamente della sua omosessualità. C’è chi però non vede in questo gesto trasparenza, a partire proprio dal suo acerrimo “nemico” social Alessandro Rosica. Secondo l’“investigatore social”, Fashion Style sarebbe pronto ad ammettere che la ex Letizia fosse a conoscenza della sua vita parallela. Federico inoltre avrebbe scoperto il suo orientamento sessuale da poco tempo. Non solo: sempre secondo Rosica il parrucchiere dei vip avrebbe accettato questa intervista in esclusiva per un unico motivo: “Prendere fior di quattrini e far coming out davanti tutta Italia”. Sarà così? Non ci resta che attendere dunque l’appuntamento previsto con Verissimo oggi pomeriggio su Canale5 per scoprirlo.