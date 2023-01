Operazione dopo operazione, il suo seno ha raggiunto dimensioni esagerate a dir poco. Non umanamente possibili. Neppure la Barbie in versione maggiorata potrebbe essere concepita così. Jazmyne Day, modella di 29 anni originaria del Galles, con le sue forme generose, anzi generosissime, è diventata una star di OnlyFans, la piattaforma a pagamento che offre contenuti a luci rosse. Ma ora che ha raggiunto il suo obiettivo Jazmyne non è felice. La sua vita quotidiana è diventata un tormento. Perché? Non riesce più a girare per la strada senza sentirsi tutti gli occhi puntati addosso. Quelli degli uomini di sicuro. Ma anche quelli delle donne, con una sfaccettatura completamente diversa: “Ricevo molti sguardi arrabbiati, principalmente da altre donne”. E’ una confessione a tutto campo, quella al Daily Star: “Il mio seno è vistoso, ok, ma questo non significa che le persone debbano sentirsi autorizzate a fare certi tipi di commenti”. Lo racconta dopo le vacanze in Australia. Lì, ricorda, la gente è più propensa a farsi gli affari propri. E lei passa quasi inosservata.

Negli Stati Uniti, dove abita, o nel Regno Unito è tutto il contrario. Occhi sempre puntati addosso, in quel punto ben preciso. Ecco le sue parole: “In Australia sono stata benissimo, perché tutti mi trattavano come una persona normale senza soffermarsi sul mio aspetto fisico”. Poi ha aggiunto: “Negli altri Paesi invece si dimenticano che sono ancora un essere umano, anche se con le tette enormi”. Alla fine ha deciso di farsene una ragione: “Ho capito che il mio aspetto non è per tutti i gusti: va bene così”. E’ evidente: l’intervista può rappresentare un escamotage per farsi pubblicità, concentrare l’attenzione del pubblico di OnlyFans su di sé e raccogliere così nuove adesioni e abbonamenti. Fatto sta che non è la prima volta che si parla di lei sui media del gossip. E accaduto anche l’anno passato. Quando ha rivelato ai tabloid qual è stato l’investimento per modellare in questa maniera il suo fisico. Ha speso 30 mila sterline per ottenere il risultato desiderato.

Oltre a fare la modella, Jazmyne ha anche un account Instagram di fitness. Anche questo molto seguito e non a pagamento. Dove spiega: “Le persone tendono a non capire che l’ho fatto per me stessa, volevo che le te**e grandi mi rendessero felice di non esser io a fare appello a sconosciuti casuali per farmi fissare a bocca aperta. Ma che fossero loro a farlo”. E poi rivela: “Ho molti uomini che mi contattano su Instagram”. Sono ormai ben 389 mila i follower che contemplano le sue foto. Il cliché è sempre lo stesso: lei indossa vestitini, costumi da bagno e biancheria intima dietro alle quali spunta, prepotente, il suo décolleté. Da Barbie super maggiorata, ora anche un po’ disperata. Soprattutto, sostiene, per gli sguardi feroci delle altre donne che incontra per strada. C’è da crederci?