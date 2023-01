Mara Venier interviene telefonicamente a La Vita in Diretta e si scaglia contro la contessa Marisela Federici, ospite in studio di Alberto Matano. Tutto è accaduto nella puntata di giovedì 19 gennaio quando, ad infiammare lo studio del programma pomeridiano di Rai 1, è stata la vita dell’attrice Gina Lollobrigida, morta a 95 anni. Proprio sugli ultimi anni della diva del cinema, la contessa di origini venezuelane si è dimostrata molto titubante in merito al rapporto con Andrea Piazzolla parlando addirittura di “situazione tragicomica”, mentre gli altri ospiti in studio, Giovanna Ralli e Pino Strabioli, definivano la presenza molto positiva per l’attrice. A questo punto, inaspettatamente, la conduttrice di Domenica In, che in questi anni è stata molto vicina a Gina, interviene al telefono: “Vorrei capire di più l’atteggiamento di Marisela Federici che ha parlato di situazione tragicomica. Vedi Marisela, di comico in questa storia non c’è niente, forse fa ridere solo te che vedo stai ridendo. Ti assicuro che non fa ridere alle persone che hanno voluto bene a Gina, l’abbiamo vissuta per tanti anni, di cui abbiamo vissuto il dolore”.

Dalle sue parole si evince che Mara sia molto emozionata. A mettere in evidenza ciò e a provocarla ulteriormente è la contessa: “Sì ma non piangere”. “Non piango manco per niente, mi fa orrore il tuo cinismo”, la risposta della Venier. “Ti ringrazio per l’orrore, ma ognuno ha un modo di vedere la verità”, controbatte la Federici. Qui, Mara non ci sta e con tutta la passione che la contraddistingue afferma: “Non è la tua la verità, tu che ne sai che stai in villa a fare le cene di verità, dolore, sofferenza. Che ne sai di Gina, di come Andrea è stato vicino a Gina in questi anni? Ti trovo una persona molto cinica in questa situazione”. La contessa sembra spiazzata da questo atteggiamento della conduttrice Rai e replica: “Ma io non capisco perché ti devi agitare così tanto. Stare vicina a una persona è diverso da avere una persona in Tv. Io ero vicina a te alle cene in cui Gina ti raccontava la sua intimità”. “Ma cosa stai dicendo? Ma tu non c’eri…io vi saluto, ciao a tutti”, le ultime parole della Venier che chiude così la telefonata in diretta. Al conduttore Alberto Matano il compito, a telefonata interrotta, di abbassare il livello dello scontro e di fare chiarezza su questa situazione. Ma la contessa, ancora una volta, rivolgendosi alla Venier, precisa: “Non deve insultare però. Conosco l’altro lato della medaglia, ma siccome sono aspetti personali, non sono qui per dare un giudizio, ma la mia personale opinione”.