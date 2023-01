Un quadro scomparso in circostanze misteriose durante la Prima guerra mondiale fa capolino nella casa di Madonna. Così il sindaco di Amiens, luogo in cui l’opera era esposta, chiede alla popstar di prestarlo per la candidatura della città francese a capitale europea della cultura del 2028. È una storia che si tinge di giallo quella che vede protagonisti la cantante e “Diana ed Endimione”, tela di Jérôme-Martin Langlois.

LA STORIA DEL QUADRO “RUBATO” – Il quadro venne commissionato da Luigi XVIII per essere esposto nel Salone di Diana della Reggia di Versailles. Completato nel 1822, fu acquistato nel 1873 dalla Repubblica francese ed esposto al Museo delle belle arti di Amiens a partire dal 1878. Fino a non molto tempo fa si pensava che l’opera fosse andata distrutta in seguito a un bombardamento del 1918. Un’inchiesta de Le Figaro, invece, ha riaperto il caso dopo che un restauratore di Amiens avrebbe individuato il quadro in un servizio fotografico di Paris Match realizzato in una villa della Ciccone. Una scoperta che ha portato il Museo della cittadina francese a sporgere denuncia contro ignoti per il furto del dipinto. Secondo quanto ricostruito, la regina del Pop avrebbe acquistato la tela, o una vecchia copia, nel corso di un’asta a New York nel 1989 pagandola 1,3 milioni di dollari.

IL VIDEOMESSAGGIO PER MADONNA – Ora il sindaco di Amiens, Brigitte Fouré, lancia un appello via social alla star per chiederlo in prestito: “Lei probabilmente non ha mai sentito parlare di Amiens, ma c’è un legame speciale tra lei e la nostra città” spiega Fouré rivolgendosi a Madonna, “Lei ha comprato un quadro di Jérôme-Martin Langlois, ‘Diana ed Endimione‘. Vorrei che ci prestasse il dipinto affinché i residenti possano riscoprirlo e ammirarlo”.

MADONNA TORNA IN TOUR MA È POLEMICA PER I PREZZI – La richiesta del sindaco arriva nelle stesse ore in cui Madonna ha annunciato un nuovo tour mondiale per festeggiare 40 anni di successi. Unica data italiana al momento prevista è quella del 23 novembre di quest’anno al Mediolanum Forum di Milano, ma i biglietti risultano già polverizzati malgrado i prezzi che hanno attirato non poche critiche da parte dei fan. Si va infatti dai 46 euro per il settore con visione laterale limitata ai 945 euro per il pacchetto più esclusivo. Con prezzi simili la cantante potrà continuare senza problemi ad arricchire la propria collezione d’arte casalinga.