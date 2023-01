Adriano Aragozzini sarebbe stato aggredito da Francesco Javier Rigau, l’ex marito di Gina Lollobrigida. Neppure il tempo di piangere la scomparsa dell’iconica attrice, che fuori dalla clinica romana dove l’ultima delle dive era ricoverata da qualche giorno sarebbe scoppiata la rissa tra uno dei più cari amici della Lollo e Rigau. A rivelare l’arrivo di quest’ultimo a Roma, era stato ieri in un’intervista al Corriere della Sera Andrea Piazzolla, storico assistente della Lollobrigida, factotum ombra da oltre dieci anni che al quotidiano ha detto: “La cosa che più mi ha fatto male è stata sapere che stamattina era già lì “lo spagnolo”: addirittura ha cacciato un caro amico di Gina millantando di essere il marito!”. Un colpo di scena clamoroso, visto che il matrimonio era stato annullato dalla Sacra Rota e che le vicende giudiziarie avevano azzerato i rapporti tra i due ex coniugi.

Piazzolla ha poi rivelato che Rigau aveva cacciato dalla clinica Aragozzini, storico ex patron del Festival di Sanremo. Una versione confermata anche questa mattina dall’inviato di Storie Italiane, il programma di Eleonora Daniele, per altro legata alla Lollo da un lungo rapporto di amicizia. Durante il collegamento, il giornalista ha raccontato che Aragozzini avrebbe chiesto di poter vedere l’attrice ma Rigau gli avrebbe negato il consenso. E dopo l’alterco gli è stato chiesto chi avesse chiamato un uomo che di fatto non era considerato familiare, né era stimato e benvoluto da Gina, e gli è stato risposto: “Chiedete al figlio e al nipote”. Una versione confermata anche da Piazzolla, che ha detto: “Trovo vergognoso che Milko e Dimitri lo abbiano fatto andare lì. Eppure, li avevo supplicati di chiederle scusa alla madre per tutto il male che le avevano fatto”. Come se non bastasse Antonio Ingroia, il legale della Lollobrigida, ha aggiunto un altro dettaglio inedito: l’avvocato di Rigau è lo stesso del figlio e del nipote della donna. Una notizia di non poco conto, soprattutto quando si aprirà la “battaglia” per il testamento della Lollo, che rischia di essere lunga e tempestosa. Come se non bastasse, Ingroia afferma che Rigau potrebbe tirare fuori una carta coperta: la Sacra Rota ha annullato il matrimonio con l’attrice ma per il registro civile spagnolo le nozze sono ancora valide. Il rischio è che lui possa far valere quel documento a livello europeo, risultando ancora civilmente sposato con lei.