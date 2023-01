“Avere dei figli piccoli rovina le relazioni”. In queste settimane Gwyneth Paltrow è particolarmente loquace e tutto ciò che dice diventa notizia. Pochi giorni fa, ospite al The Late Late Show con James Corden, ha ricordato con nostalgica ironia gli anni ’90, quando senza smartphone “la gente si faceva di cocaina e non veniva beccata”. Ora invece fanno discutere le parole pronunciate nel podcast Il Goop Podcast, ennesima sua creatura imprenditoriale, in particolare nella puntata in cui ha avuto come ospite Katy Perry. L’attrice e la cantante si sono confrontate su molti temi, dalla spiritualità alla carriera, passando per la famiglia, i sentimenti e la famiglia. Ed è proprio parlando dei figli avuti con Chris Martin, il leader dei Coldplay, che ha pronunciato le frasi più inaspettate.

“Non mi sono più sentita sola dopo aver avuto Apple… e mi ero sentita profondamente sola nella mia vita”, ha rivelato spiegando come la maternità abbia stravolto la sua vita e come i figli Apple, 18 anni, e Moses, 16 anni, abbiano totalmente cambiato le sue priorità. Ma confrontandosi con l’amica Katy Perry ha aggiunto altri dettagli, anche a proposito di come l’arrivo di un figlio cambi totalmente gli equilibri in una coppia. “È difficile in una relazione… Guardando indietro, ai dati dei genitori con i figli piccoli. Beh, averli rovina le relazioni… È davvero difficile!”, ha aggiunto la Paltrow, pronunciando una frase che in molti hanno letto come una frecciatina all’ex marito. La Perry ha provato a stemperare la situazione, dicendo che secondo lei non è impossibile avere una relazione sana e dei figli: “Penso che se entrambi in una relazione sono disposti a fare il proprio lavoro, allora è molto più facile. Se una persona pensa di non avere alcun lavoro da fare, allora diventa davvero impegnativo”.