“Fabio è stato l’incontro, la cosa che non ti aspetti, non cerchi, nel momento in cui sei appagata. Sono arrivata all’età di 60 anni compiuti, la vita mi ha dato tantissimo, ho amato e sono stata amata, sono stata una donna fortunata che ha vissuto passioni, anche devastanti. Ho avuto tutto, il successo, una carriera importante, degli amici che mi vogliono bene. Finché un giorno salgo su un treno che prendo con un’ora di ritardo, salgo sul treno bardata, entra questo signore che già di schiena prometteva bene, mette a posto la valigia, mi lancia uno sguardo che mi ha incenerita. Uno sguardo che c’era dentro tutto quello che poi è successo dopo”. Così Alba Parietti ha raccontato a Silvia Toffanin il primo incontro che ha avuto con Fabio Adami, l’uomo che da qualche mese le ha cambiato la vita facendole riscoprire l’amore. L’opinionista è stata ospite del salotto di Verissimo nella puntata di domenica 15 gennaio e ha ricordato come, all’inizio, non sia stato proprio un colpo di fulmine: “Il primo istinto è stata la fuga, mi vergognavo di avergli dato la sensazione di quella che…Mentre cammino penso che una cosa così forte non mi era mai successo. Lui mi supera sulla sinistra mi dà questo biglietto da visita”.

Adami non si è lasciato scoraggiare e così l’ha conquistata: “C’è stato un corteggiamento fatto di attenzioni, sicurezza, mi ha dato tutto ciò di cui una persona ha bisogno e si aspetta di ricevere quando è innamorata. Ho trovato in lui, la mia famiglia, un po’ mio padre, il mio migliore amico, mi toglie tutte le paure, mi sgrida, mi rassicura. L’amore più sano, più passionale, l’amore che sogni tutta la vita, esiste. La nostra creatura, al momento, è il nostro amore e lo vedremo crescere”, ha confidato.