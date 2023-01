“Dante fondatore del pensiero di destra? Personalmente non l’avrei detto“. Parola del fondatore di Alleanza Nazionale ed ex presidente della Camera Gianfranco Fini a Mezz’ora in più, alla richiesta di commentare l’uscita del ministro Gennaro Sangiuliano su Dante “Non l’ho capito – ha aggiunto – personalmente penso che volesse dire, visto che Dante, la Commedia è il capolavoro della lingua italiana magari, con sforzo di fantasia, che l’invettiva del Purgatorio ‘Ahi serva Italià è un invito del ‘300 a trovare una unità ma qui mi fermo perché la destra non c’entra nulla” ed è “un errore considerare coi valori di oggi i fatti di ieri, come fanno negli Stati Uniti con la cancel culture. Nel Trecento non c’erano le categorie di destra e sinistra”