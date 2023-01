Violenti scontri a Lützerath, in Germania, tra polizia e attivisti per il clima. Secondo un portavoce delle forze dell’ordine, alcuni manifestanti hanno lanciato razzi e pietre contro gli agenti, che hanno risposto, come si vede nei video, con l’uso di spray al peperoncino, cariche e manganellate. La protesta, che sta coinvolgendo circa diecimila persone, è nata contro l’ampliamento della miniera a carbone locale.

Video Twitter/Timon Dzienus